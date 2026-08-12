Minato Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Minato Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 438.87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 343.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.19 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch