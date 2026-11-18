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18.11.2026 06:37:00
Minasmaquinas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Minasmaquinas hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 140.38 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Minasmaquinas noch ein Gewinn pro Aktie von 345.10 BRL in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Minasmaquinas mit einem Umsatz von insgesamt 396.5 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 10.99 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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