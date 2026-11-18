MINASMAQUINAS hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 140.38 BRL gegenüber 345.10 BRL im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 396.5 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MINASMAQUINAS einen Umsatz von 357.2 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch