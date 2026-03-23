Minasmaquinas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Minasmaquinas hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 247.38 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Minasmaquinas 252.76 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 304.7 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 5.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 321.4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1118.88 BRL. Im Vorjahr hatte Minasmaquinas 906.12 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Minasmaquinas mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.31 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um -4.63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch