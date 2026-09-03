MiMedia präsentierte Quartalsergebnisse

MiMedia lud am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MiMedia ein EPS von -0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch