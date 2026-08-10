MIMAKI ENGINEERING legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MIMAKI ENGINEERING hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 55.97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45.69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MIMAKI ENGINEERING 20.05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch