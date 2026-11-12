MIMAKI ENGINEERING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MIMAKI ENGINEERING hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 83.37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49.52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 23.56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch