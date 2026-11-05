Milton Plastics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Milton Plastics veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Milton Plastics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch