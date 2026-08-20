Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As lud am 17.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As 0.010 TRY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.74 Prozent auf 17.3 Millionen TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.0 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch