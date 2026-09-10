Millworks Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Millworks Technologies hat am 07.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 20.47 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.96 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 574.65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.49 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 220.46 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch