Millrose Properties legte Quartalsergebnis vor

Millrose Properties hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.78 USD gegenüber 0.630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 211.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch