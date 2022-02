Millionendeal: Allianz will European Reliance übernehmen

Im Rahmen einer Aktienkaufvereinbarung sollen 72 Prozent an European Reliance General Insurance erworben werden, wie die Allianz am späten Freitagabend mitteilte. Dafür und für das anschliessende freiwillige Übernahmeangebot an die restlichen Reliance-Aktionäre gibt Allianz insgesamt 207 Millionen Euro aus.

Der Gebotspreis je Reliance-Aktie liegt bei 7,80 Euro. Das Papier hatte den Handel an der Athener Börse knapp zwölf Prozent höher bei 6,74 Euro beendet.

Der Übernahme müssen noch die griechische Zentralbank, die Wettbewerbsbehörde und Kapitalmarktaufsicht zustimmen. European Reliance verzeichnet der Mitteilung zufolge gebuchte Bruttoprämien in Höhe von 223 Millionen Euro.

/he

MÜNCHEN (awp international)