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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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Grossauftrag im Blick 14.10.2026 10:14:31

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Die NEL-ASA-Tochter NEL Hydrogen US erhält einen Millionenauftrag aus den USA. Welche Bedeutung hat die Bestellung für den Wasserstoffspezialisten?

NEL ASA
0.19 CHF 4.42%
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  • Namentlich nicht genannter Technologiekonzern bestellt bei NEL ASA-Tochtergesellschaft
  • Lieferung ist erst für das kommende Jahr vorgesehen
  • Details zum Auftrag im Blick

NEL Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft von NEL ASA, hat von einem nicht genannten US-Technologieunternehmen einen Auftrag über mehrere containerisierte PEM-Elektrolyseure der MC-Serie erhalten. Der Gesamtwert liegt bei rund 12 Millionen US-Dollar. Für Anleger zählt vor allem, wie der Auftrag zur schwachen Ertragslage und zum Auftragsbestand passt.

Was NEL gemeldet hat

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ASA, Hersteller von Elektrolyseuren, teilte am Vortag mit, dass der Auftrag mehrere Elektrolyseure der MC-Serie sowie zugehörige Dienstleistungen umfasst. Die Auslieferung ist für 2027 geschätzt, die Stacks entstehen im Werk in Wallingford im US-Bundesstaat Connecticut. NEL spricht dabei von einer Bestellung, nicht von einer unverbindlichen Absichtserklärung. Mit dem Auftrag stärkt NEL seine Position im Markt für dezentrale Wasserstoffproduktion und unterstreicht die Bedeutung seiner MC-Plattform für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

MC-Serie im Fokus

NEL Hydrogens Chief Commercial Officer Todd Cartwright erklärte, das Unternehmen sehe weiterhin starkes Momentum für die MC-Plattform, auch bei Kunden mit anspruchsvollen technischen und betrieblichen Anforderungen. NEL beschreibt die Plattform als containerisierte PEM-Lösung für Wasserstoffproduktion vor Ort, die schnellere Installation und Integration ermögliche.

Einordnung für Anleger: Neue Impulse für die NEL-Aktie?

Im Verhältnis zum Auftragsbestand und zu den Quartalsverlusten von NEL ASA ist der Auftrag überschaubar. Der Auftragsbestand lag zum Ende des zweiten Quartals bei 1,21 Milliarden norwegischen Kronen, der Nettoverlust des Quartals bei 189 Millionen Kronen. Die Kasse belief sich auf 1,33 Milliarden Kronen, der operative Cashflow seit Jahresbeginn auf minus 164 Millionen Kronen.

NEL verwies im Rahmen der Quartalszahlen darauf, dass die Kasse zusammen mit Kosten- und Kapazitätsanpassungen den Betrieb finanziere, bis der Markt zum Wachstumskurs zurückkehre. Am 30. September meldete NEL zusätzliche U-Boot-Stack-Bestellungen von Collins Aerospace, die ein eigener, davon getrennter Vorgang sind. Am Dienstag kam ausserdem eine unverbindliche Absichtserklärung mit Rheinmetall zu dezentralen synthetischen Kraftstoffen hinzu, weitere Schritte hängen von einer gegenseitigen Vereinbarung ab.

Anleger quittierten die Partnerschaft mit Rheinmetall bereits am Vortag mit kräftigen Kursgewinnen von letztlich 6 Prozent auf 2,12 NOK. Am Mittwoch können Anleger nun auch auf den neuen Auftrag der US-Tochter reagieren: Zeitweise geht es im Oslo-Handel um weitere 1,42 Prozent auf 2,15 NOK nach oben.

Zu beobachten bleibt der nächste Quartalsbericht: Dort dürfte sich zeigen, in welchem Quartal der Auftrag verbucht wird und wie sich der Auftragsbestand entwickelt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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