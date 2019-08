Millionen-Vergleich: VW erzielt Einigung mit privaten Klägern in den USA

Die Volkswagen Group of America hat eine Einigung mit privaten Klägern über die Bewertung von Kraftstoffeinsparungen getroffen.

Im Zuge dessen wird VW einigen Kunden Rückzahlungen erstatten. Diese teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Vereinbarung beende ausstehende Ansprüche bezüglich der kraftstoffsparenden Bewertung einiger VW-Fahrzeuge der Modelljahre 2013 bis 2017, die in den USA verkauft oder geleast wurden. Im Rahmen der Vereinbarung erstattet der Konzern den berechtigten Kunden für jeden Monat, in dem ein Fahrzeug im Besitz oder geleast war, zwischen 5,40 und 24,30 US-Dollar. Der Umfang des Vergleichs beträgt 96,5 Millionen US-Dollar, so der Volkswagen Konzern. Dieser bedürfe allerdings noch der gerichtlichen Genehmigung.

"Volkswagen verpflichtet sich, seinen Kunden transparente Verbrauchsdaten für unsere Fahrzeuge gemäss den Anforderungen der US-Kennzeichnung zur Verfügung zu stellen", sagte Pietro Zollino, Executive Vice President, Communications der Volkswagen Group of America.

Der Konzern wird die Angaben zur Kraftstoffeinsparung für rund 98.000 Fahrzeuge und die Treibhausgas-Angaben anpassen, um etwaige Abweichungen zu berücksichtigen. "Der Vergleich beseitigt die Unsicherheit langwieriger Rechtsstreitigkeiten und beinhaltet kein Eingeständnis von Haftung oder Fehlverhalten von Volkswagen", hiess es.

Von Stephen Nakrosis

FRANKFURT (Dow Jones)