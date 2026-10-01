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01.10.2026 17:28:23

Millionen Kunden betroffen - BGH kippt Preiserhöhung bei Amazon Prime

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Der Bundesgerichtshof erklärt Amazons Preisklausel in dritter Instanz für unwirksam. Tausende langjährige Prime-Kunden in Deutschland dürfen sich nun freuen. Für wen das Urteil gilt und was das für den Abo-Preis bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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