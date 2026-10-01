Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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01.10.2026 17:28:23
Millionen Kunden betroffen - BGH kippt Preiserhöhung bei Amazon Prime
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