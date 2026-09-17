Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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17.09.2026 12:37:39
Millionen-Betrug mit Uber- und Bolt-Fahrten - Anklage gegen Fahrdienst-Netzwerk
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
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16:29
|Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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16.09.26
|Uber Aktie News: Uber steigt am Mittwochabend (finanzen.ch)
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11.09.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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05.09.26
|Uber picks a side in driver vs robotaxi wars: its own (Financial Times)
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03.09.26
|Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen (Dow Jones)
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03.09.26
|Delivery Hero rät zur Annahme des Uber-Übernahmeangebots (AWP)
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03.09.26
|Uber allies with driver unions in bid to slow robotaxi rollout (Financial Times)
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02.09.26
|Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber (AWP)
Analysen zu Uber
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.