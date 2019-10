Millionen Autofahrer könnten von Klimapaket profitieren

BERLIN (Dow Jones)--Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes dürfte die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale im Klimapaket der Bundesregierung Millionen von Autofahrern zugutekommen. Im Jahr 2015 fuhren rund 6,7 Millionen Einkommensteuerpflichtige Arbeitswege von mehr als 20 Kilometern, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Davon gaben 5,8 Millionen in der Steuererklärung an, für mindestens einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen. Das waren 86 Prozent der Langstrecken-Pendler.

Die Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030, die in der vergangenen Woche verabschiedet wurden, sehen eine Entlastung für Pendler mit langen Arbeitswegen vor. Ab dem 21sten Kilometer soll die Pauschale von 30 auf 35 Cent steigen. Das Klimapaket soll am kommenden Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden.

Die 6,7 Millionen Steuerpflichtigen legten im Jahr 2015 nach eigenen Angaben insgesamt rund 26,8 Milliarden Kilometer über der 20-Kilometer-Grenze zurück. Das Statistische Bundesamt wies darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Pendler, die lange Distanzen zur Arbeit zurücklegten, sogar noch höher sei. Denn steuerlich zusammenveranlagte Ehepaare und Personen in eingetragenen Lebenspartnerschaften werden als ein Steuerpflichtiger gezählt. Es könne aber vorkommen, dass beide Partner jeweils mehr als 20 Kilometer zur Arbeit fahren.

Für die Berechnung griff die Behörde auf Daten aus den Steuererklärungen und die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 zurück. Diese Statistik ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres verfügbar.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2019 03:35 ET (07:35 GMT)