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Milliarden-Deal 21.07.2026 19:58:00

Milliardenübernahme soll Iberdrola in Europa noch stärker machen - Aktie im Fokus

Milliardenübernahme soll Iberdrola in Europa noch stärker machen - Aktie im Fokus

Iberdrola baut seine Präsenz in Finnland mit einem milliardenschweren Zukauf aus.

KKR
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Wie der spanische Energiekonzern Iberdrola mitteilte, übernimmt er eine Mehrheit von 80 Prozent an dem wichtigsten finnischen Stromnetzbetreiber Caruna für 2,01 Milliarden Euro.

Die Caruna Group gehört derzeit einer niederländischen Gesellschaft, die von dem Ontario Teachers' Pension Plan und dem Finanzinvestor KKR kontrolliert wird.

Der Abschluss des Deals ist nach Genehmigung durch die Kartellbehörden für Ende des Jahres oder Anfang 2027 geplant. Die Hälfte des Kaufpreises wird bei Abschluss gezahlt, der Rest innerhalb von 30 Monaten danach.

DOW JONES

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Long 12’805.14 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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