KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
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21.07.2026 19:58:00
Milliardenübernahme soll Iberdrola in Europa noch stärker machen - Aktie im Fokus
Iberdrola baut seine Präsenz in Finnland mit einem milliardenschweren Zukauf aus.
Die Caruna Group gehört derzeit einer niederländischen Gesellschaft, die von dem Ontario Teachers' Pension Plan und dem Finanzinvestor KKR kontrolliert wird.
Der Abschluss des Deals ist nach Genehmigung durch die Kartellbehörden für Ende des Jahres oder Anfang 2027 geplant. Die Hälfte des Kaufpreises wird bei Abschluss gezahlt, der Rest innerhalb von 30 Monaten danach.
DOW JONES
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