Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
26.08.2026 16:22:50
Milliardenschwerer Vergleich: Meta und US-Staaten einigen sich in Jugendschutz-Prozess
Meta Platforms29 US-Bundesstaaten werfen Meta unter anderem vor, Minderjährige mit Instagram und Facebook gezielt süchtig zu machen. Im Prozess wird nun eine Einigung zwischen dem Techkonzern und den Klägern erreicht. Meta muss eine Milliardensumme zahlen und Schutzmassnahmen einführen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
471.02 CHF 4.32%
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!