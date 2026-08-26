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26.08.2026 16:22:50

Milliardenschwerer Vergleich: Meta und US-Staaten einigen sich in Jugendschutz-Prozess

Meta Platforms
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29 US-Bundesstaaten werfen Meta unter anderem vor, Minderjährige mit Instagram und Facebook gezielt süchtig zu machen. Im Prozess wird nun eine Einigung zwischen dem Techkonzern und den Klägern erreicht. Meta muss eine Milliardensumme zahlen und Schutzmassnahmen einführen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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