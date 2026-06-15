Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’729 0.2%  SPI 19’380 0.3%  Dow 51’847 1.3%  DAX 24’932 1.2%  Euro 0.9203 -0.2%  EStoxx50 6’239 0.8%  Gold 4’352 3.1%  Bitcoin 52’814 1.2%  Dollar 0.7930 -0.8%  Öl 83.2 -4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vertiv-Aktie im Höhenflug: Der stille Gewinner des KI-Booms?
KI-Chip-Aktien mit kräftiger Erholung: Deshalb profitieren NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. von fallenden Ölpreisen
SpaceX-IPO rückt Raumfahrt-Aktien in den Fokus - Rocket Lab, Redwire und AST SpaceMobile im Check
US-Regierung gibt Paramount Freigabe für Warner-Übernahme - Aktien freundlich
Milliardenofferte von Fox treibt Roku-Aktie zeitweise an
Suche...
Plus500 Depot

Roku Aktie 38183498 / US77543R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Paukenschlag 15.06.2026 17:06:33

Milliardenofferte von Fox treibt Roku-Aktie zeitweise an

Milliardenofferte von Fox treibt Roku-Aktie zeitweise an

Der US-Medienriese Fox Corporation übernimmt die Streaming-Plattform Roku in einer milliardenschweren Transaktion aus Barmitteln und Aktien.

Roku
112.58 CHF 14.98%
Kaufen Verkaufen
• Fox Corporation übernimmt Roku im Rahmen einer Transaktion im Gesamtwert von rund 22 Milliarden US-Dollar Unternehmenswert
• Transaktion kombiniert die Live-Inhalte von Fox mit einer installierten Basis von über 100 Millionen Streaming-Haushalten
• Kombiniertes Unternehmen wird nach Zuschlag der Marktanteile zum drittgrössten Akteur im US-amerikanischen Fernsehmarkt aufsteigen

Strategische Allianz von Live-Inhalten und CTV-Infrastruktur

Die Medienlandschaft steht vor einer tiefgreifenden Konsolidierung an der Schnittstelle zwischen klassischem Rundfunk und digitaler Distribution. Wie die Fox Corporation und Roku, Inc. offiziell bekannt gaben, wurde eine endgültige Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Fox bietet den Aktionären von Roku 160,00 US-Dollar je Anteilsschein, was einer Bewertung des Streaming-Spezialisten von rund 22 Milliarden US-Dollar beim Enterprise Value entspricht. Die Akquisition zielt darauf ab, das hauseigene Portfolio aus Live-Sport, Nachrichten und Unterhaltung mit der technologischen Reichweite der Connected-TV-Plattform (CTV) von Roku zusammenzuführen. Nach Abschluss der Fusion soll die Roku-Plattform weiterhin als partneroffenes Ökosystem betrieben werden.

Das Geschäftsmodell von Roku verzeichnete zuletzt eine erhebliche fundamentale Dynamik. Im ersten Quartal des laufenden Jahres generierte die Gesellschaft einen Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 22 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Getrieben wurde dieses Wachstum primär durch das Plattform-Segment, welches Werbeerlöse sowie Abonnements bündelt und um 28 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zulegte. Demgegenüber sank der Umsatz im Device-Bereich um 16 Prozent auf 118 Millionen US-Dollar, da Roku seine Hardware strategisch nahe an den Selbstkosten vertreibt, um die Nutzerbasis auszuweiten. Neben dem klassischen Ad-supported-Dienst "The Roku Channel", der Ende des vergangenen Jahres drei Prozent des gesamten US-Fernsehkonsums auf sich vereinte, betreibt das Unternehmen zudem den kostenpflichtigen Abo-Dienst "Howdy", der laut Branchendaten von Antenna bereits über eine Million Abonnenten zählt.

Strukturierte Finanzierung und finanzielle Kennzahlen der Transaktion

Die finanzielle Ausgestaltung der Übernahme sieht eine Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten vor. Konkret erhalten Roku-Aktionäre für jede ausstehende Aktie der Klassen A und B einen Barbetrag von 96,00 US-Dollar sowie 0,9693 Anteile der Fox Class A-Stammaktie. Die Aktienkomponente spiegelt einen Wert von 64,00 US-Dollar je Roku-Papier wider, basierend auf dem volumengewichteten Zehn-Tages-Durchschnittskurs der Fox-A-Aktie von 66,03 US-Dollar bis zum Stichtag des 10. Juni. Nach dem Vollzug der Transaktion werden die bestehenden Fox-Aktionäre etwa 73 Prozent und die vormaligen Roku-Aktionäre rund 27 Prozent am fusionierten Gesamtkonzern halten. Die Verwaltungsräte beider Parteien haben dem Vorhaben bereits einstimmig zugestimmt.

Zur Absicherung der Bar-Tranche hat sich Fox eine fest zugesagte Brückenfinanzierung in Höhe von 12,0 Milliarden US-Dollar von Morgan Stanley Senior Funding, Inc. gesichert. Das Management geht davon aus, dass der Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad zum Closing bei etwa dem 2,8-Fachen des EBITDA liegen wird, wobei die erwarteten Run-Rate-Kostensynergien von jährlich rund 400 Millionen US-Dollar bereits zu 50 Prozent angerechnet sind. Der Medienkonzern betonte, dass das bestehende Kapitalrückführungsprogramm in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ununterbrochen fortgeführt werden soll, während das aktuelle Investment-Grade-Rating gewahrt bleibt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Freigaben sowie der Zustimmung der Aktionäre und wird für das erste Halbjahr des Kalenderjahres 2027 erwartet.

Lachlan K. Murdoch, Executive Chair und Chief Executive Officer der Fox Corporation, kommentierte den Deal in der veröffentlichten Pressemitteilung wie folgt: "Dies ist ein definierender Moment für FOX und eine natürliche Erweiterung der bewussten und fokussierten Strategie, die wir seit fast einem Jahrzehnt verfolgen. Diese Kombination wird den Spielraum unseres Unternehmens in wachstumsstarke Vertikalen transformieren und eine sprunghafte Veränderung unseres gesamten Wachstumsprofils bewirken." Auf Seiten des Übernahmeziels äusserte sich Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku, der nach dem Zusammenschluss in das Board of Directors von Fox aufrücken wird, in einer Mitteilung: "Die Kombination mit FOX ist eine aussergewöhnliche Gelegenheit, unsere Vision zu beschleunigen, schneller zu skalieren und aggressiver für Zuschauer, Partner und Werbetreibende zu innovieren. Deshalb hat unser Board of Directors nach Abschluss seines strategischen Überprüfungsprozesses einstimmig festgestellt, dass diese Transaktion den Roku-Aktionären eine erhebliche Prämie bietet."

Marktreaktion: Gemischtes Bild an der NASDAQ

Die Notierungen der beteiligten Unternehmen zeigten im Zuge der Übernahmenachricht eine deutliche Divergenz. Bereits am vergangenen Freitag verzeichnete die Aktie von Roku an der NASDAQ einen kräftigen Kurssprung von über 20 Prozent und ging bei 143,66 US-Dollar aus dem Handel, nachdem Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise über konkrete Übernahmegespräche berichtet hatte. Im heutigen Handel fällt das Papier zeitweise jedoch um 1,04 Prozent auf 142,16 US-Dollar. Auch die B-Anteilsscheine der Fox Corporation reagieren negativ auf die angekündigte Milliardeninvestition und den damit verbundenen Verschuldungsaufbau. Die Fox-Aktie bricht an der NASDAQ zeitweise um 15,48 Prozent auf 49,80 US-Dollar ein , da Marktteilnehmer die kurzfristige finanzielle Belastung sowie die Integrationsrisiken des kapitalintensiven Streaming-Geschäfts einpreisen.

160 Dollar je Aktie: Roku-Aktionären winken satte Prämien bei Fox-Übernahme

Aus Sicht von Investoren stellt die Übernahme von Roku durch Fox eine strategisch nachvollziehbare, wenngleich finanziell ambitionierte Konsolidierung im Sektor für digitale Medien dar. Für die Aktionäre von Roku dürfte sich durch das verbindliche Angebot ein verlässlicher Ausstiegshorizont mit einer deutlichen Prämie auf das historische Bewertungsniveau bieten. Marktteilnehmer könnten die Transaktion als Bestätigung dafür werten, dass reine Streaming-Plattformen ohne Anbindung an grosse Content-Produzenten langfristig unter Skalierungsdruck geraten. Bei Fox wiederum dürfte die kurzfristige Kursreaktion von der Sorge über die bilanzielle Belastung geprägt sein, wohingegen sich langfristig erhebliche Erlöspotenziale im CTV-Werbemarkt eröffnen könnten. Anleger sollten den weiteren regulatorischen Genehmigungsprozess genau beobachten, da Verzögerungen oder kartellrechtliche Auflagen im Bereich der US-Medienkonzentration das geplante Closing im Jahr 2027 beeinflussen könnten.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Richemont-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Bildquelle: AhmadDanialZulhilmi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Analysen zu Roku Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
09:30 Marktüberblick: Banken und Reisewerte im Aufwind
09:29 Der Iran-Deal ist da!
12.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’356.53 19.58 SSTBFU
Short 14’657.20 13.64 S3OBDU
Short 15’186.46 8.90 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’729.13 15.06.2026 17:04:36
Long 13’211.81 19.58 SLBIBU
Long 12’942.95 13.99 SPSB7U
Long 12’364.73 8.82 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Roku Inc. 112.58 14.98% Roku Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie legt nach Rekord-IPO weiter zu: Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von Intel, SoftBank, Samsung & Co. heben ab
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones
Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank
Gold, Öl & Co. in KW 24: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.