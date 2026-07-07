Milliardenmarkt Wasserstoff: Plug Power kann sich Megaauftrag in Australien sichern - Aktie verliert trotzdem

Plug Power liefert Elektrolyseure für Australiens grösstes Wasserstoffprojekt

Auftraggeber Orica trifft die finale Investitionsentscheidung für das Projekt

Plug baut damit seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus

Plug Power liefert die Elektrolyseure für das grösste grüne Wasserstoffprojekt Australiens: Der Bergbau- und Sprengstoffkonzern Orica hat für seinen 50-Megawatt-Hub im australischen Hunter Valley die finale Investitionsentscheidung getroffen. Die Plug-Power-Aktie konnte zwar vorbörslich zulegen, doch im offiziellen NASDAQ-Handel fällt sie zeitweise um 5,87 Prozent auf 2,4850 US-Dollar.

Der Auftrag: Grösstes grünes Wasserstoffprojekt Australiens

Der Hunter Valley Hydrogen Hub im australischen Newcastle ist nach Angaben von Plug Power das erste Projekt aus Australiens Förderprogramm Hydrogen Headstart, das die Investitionsreife erreicht, unterstützt mit umgerechnet rund 432 Millionen australischen Dollar an Produktionszuschüssen durch die Australian Renewable Energy Agency. Die Anlage soll bei voller Kapazität jährlich rund 4'700 Tonnen erneuerbaren Wasserstoff produzieren und damit etwa 7,5 Prozent des Erdgasverbrauchs von Oricas benachbarter Ammoniakfabrik auf Kooragang Island ersetzen, nach Unternehmensangaben das Äquivalent von rund 26'500 Autos, die von Australiens Strassen verschwänden. Geliefert werden Plugs PEM-Elektrolyseure der GenEco-Reihe.

Sowohl Plug als auch Orica ordneten den Auftrag als strategischen Vertrauensbeweis ein. Die Auswahl als Elektrolyseurlieferant für das grösste heimische Wasserstoffprojekt spiegle das Vertrauen der Kunden in Plugs Technologie und die Fähigkeit, Grossprojekte umzusetzen, erklärte Plug-Chef José Luis Crespo laut Mitteilung. Orica habe sich für Plug entschieden, weil das Unternehmen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei grossangelegten PEM-Systemen habe und ein Projekt dieser Komplexität stemmen könne, sagte Germán Morales, bei Orica als Group President für die Region Australien/Pazifik und Nachhaltigkeit zuständig. Die Investitionsentscheidung stärke zudem die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Werks und Australiens Fertigungskompetenz, so Morales weiter.

Bedeutung für Plug Powers Elektrolyseur-Geschäft

Für Plug Power reiht sich der Auftrag in ein bereits umfangreiches globales Elektrolyseur-Portfolio ein. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mehr als 320 Megawatt an GenEco-Elektrolyseursystemen auf sechs Kontinenten installiert, eingebettet in einen nach Angaben vom 11. Mai 2026 mehr als 8 Milliarden US-Dollar schweren Projekt-Funnel. Zu den bisherigen Grossprojekten zählt die 100-Megawatt-Anlage von Galp Energia in Portugal, eine der grössten Elektrolyseur-Installationen Europas. In Australien ist Plug bereits mit Anlagen in Townsville, wo die Produktion bereits läuft, und in Chinchilla in Queensland vertreten. Der Auftrag von Orica erweitert vor allem die Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum.

Ob sich Aufträge wie der aus Hunter Valley in Plugs Finanzzahlen niederschlagen, dürfte sich am ehesten am selbst gesetzten Ziel ablesen lassen: Beim Bericht zum ersten Quartal 2026 am 11. Mai 2026 bekräftigte Crespo, im vierten Quartal 2026 erstmals ein positives EBITDA erreichen zu wollen. Der nächste Quartalsbericht wird zeigen, ob der wachsende Elektrolyseur-Auftragsbestand dazu beiträgt.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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