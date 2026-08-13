WORLD Aktie 43373567 / JP3990210001
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13.08.2026 17:00:00
Milliardenlast bei Mercedes-Vans, MSCI World Index mit neuen Regeln - das war Donnerstag, 13.8.2026
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu MSCI
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11.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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04.08.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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28.07.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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21.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
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21.07.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
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21.07.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
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21.07.26
|S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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21.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu MSCI
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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MSCI am 13.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.