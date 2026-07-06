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Streaming im Blick 06.07.2026 11:12:00

Milliardendeal bringt Konkurrenz für Netflix: Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky - Aktien im Blick

Milliardendeal bringt Konkurrenz für Netflix: Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky - Aktien im Blick

Sky will mit der Übernahme von ITV Media & Entertainment seine Position im britischen Streamingmarkt deutlich ausbauen. Der Deal könnte den Wettbewerb mit globalen Plattformen wie Netflix neu beleben.

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Mit einem 1,6 Milliarden Pfund schweren Deal zur Übernahme der Medien- und Unterhaltungssparte des Senders ITV will Sky ein britisches Streaming-Angebot als Konkurrenz für Netflix und Co. schaffen. Nach monatelangen Verhandlungen einigte sich Sky mit ITV auf den Kauf von ITV Media & Entertainment für umgerechnet mehr als 1,8 Milliarden Euro.

Entstehen soll der Mitteilung von Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten. Der Deal umfasst den Streaming-Dienst ITVX und die frei empfangbaren Sender von ITV, nicht aber etwa die Produktionssparte. Die Nachrichtenredaktionen der beiden Sender sollen eigenständig bleiben. Sky hat sich demnach zudem zu einem fünfjährigen Liefervertrag im Wert von 2,1 Milliarden Pfund verpflichtet.

Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Grossbritanniens grösster kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heisst es. Die Aktie von ITV legte am Montag um gut ein Prozent zu.

Die ITV-Aktie legt in London zeitweise 1,41 Prozent auf 82,90 Pence zu. Die Netflix-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 0,15 Prozent höher bei 77,77 US-Dollar.

LONDON (awp international)

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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Long 13’479.07 13.80 S8B67U
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