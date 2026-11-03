|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Verkauf von Beteiligung
|
03.11.2026 11:10:00
Milliardendeal bei Shell: XRG übernimmt Anteil an australischem Gasprojekt – Aktie kaum verändert
Der britische Energiekonzern Shell verkauft seine Beteiligung am australischen North-West-Shelf-Projekt an XRG mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräussern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.
Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.
Im Londoner Handel sinkt das Papier zeitwerise um 0,06 Prozent auf 39,19 Pfund.
DJG/DJN/uxd/ros
Dow Jones Newswires
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Shell to sell Australian gas stake to Abu Dhabi’s XRG for $1.45bn (Financial Times)
|
03.11.26
|Shell to sell Australian gas stake to Abu Dhabi’s XRG for $1.45bn (Financial Times)
|
02.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Shell am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI leichter erwartet -- DAX voraussichtlich stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vorbörslich in Rot, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.