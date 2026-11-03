Milliardendeal bei Shell: XRG übernimmt Anteil an australischem Gasprojekt – Aktie im Fokus

Das Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 1,45 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräussern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.

DJG/DJN/uxd/ros

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