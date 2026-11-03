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03.11.2026 07:41:00
Milliardendeal bei Shell: XRG übernimmt Anteil an australischem Gasprojekt – Aktie im Fokus
Der britische Energiekonzern Shell verkauft seine Beteiligung am australischen North-West-Shelf-Projekt an XRG mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräussern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.
Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.
DJG/DJN/uxd/ros
Dow Jones Newswires
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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