Milliardendeal: ABB-Bereich Dodge wird an RBC Bearings verkauft - ABB-Aktie steigt

Käufer der Division mit Sitz im US-Bundesstaat South Carolina ist das US-Unternehmen RBC Bearings Inc. aus Connecticut, ein Hersteller und Vermarkter von hochentwickelten Präzisionslagern und Komponenten, wie der Schweizer Technologiekonzern mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montag unterzeichnet.

Durch die Transaktion entstehe ein führender Hersteller von hochentwickelten, leistungskritischen Lagern und Motion-Control-Komponenten.

Den Abschluss der Transaktion erwarten die Konzerne voraussichtlich bis Ende 2021, er unterliege den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Durch den Verkauf rechnet ABB mit einem nicht-operativen Buchgewinn von rund 2,2 Milliarden US-Dollar vor Steuern. Darüber hinaus erwartet ABB laut Mitteilung transaktionsbedingte zahlungswirksame Steuerzahlungen von rund 400 Millionen US-Dollar.

Der Nettoerlös soll "zunächst zur Finanzierung des organischen Wachstums, zur Ausschüttung einer steigenden nachhaltigen Dividende pro Aktie und für wertsteigernde Akquisitionen" verwendet werden, sagte ABB-CEO Björn Rosengren. "Über unsere Pläne zum Ausstieg aus der Division Turbocharging und einen möglichen Börsengang der Division E-Mobility werden wir zu gegebener Zeit informieren."

Dodge beschäftigt weltweit etwa 1.500 Mitarbeitende und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr per 30. Juni 2021 einen Umsatz von rund 600 Millionen US-Dollar. Davon entfielen mehr als 90 Prozent auf den amerikanischen Kontinent. Die Division produziert an sechs Standorten - fünf in den USA und einer in China. An der SIX legt die ABB-Aktie stellenweise 0,45 Prozent auf 33,82 Franken zu.

