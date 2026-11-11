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Milliardenauftrag für Airbus: Cathay Pacific bestellt elf neue Jets - Aktie steigt

Milliardenauftrag für Airbus: Cathay Pacific bestellt elf neue Jets - Aktie steigt

Cathay Pacific setzt ihren Expansionskurs fort und plant weitere Investitionen in ihre Flugzeugflotte.

Cathay Pacific Airways
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Die Fluggesellschaft Cathay Pacific baut ihre Flotte weiter aus. Das Unternehmen aus Hongkong hat elf zusätzliche Airbus-Flugzeuge im Wert von insgesamt 5,1 Milliarden US-Dollar bestellt, wie es am Mittwoch mitteilte.

Elf neue Langstreckenflugzeuge bestellt

Bei den bestellten Maschinen handelt es sich um Langstreckenflugzeuge des Typs A330-900. Sie sollen zwischen 2031 und 2035 ausgeliefert werden und das Wachstum des regionalen Streckennetzes unterstützen. Zudem sollen sie zusätzliche Kapazitäten für den Passagier- und Frachttransport schaffen.

Weitere Flugzeuge für HK Express

Darüber hinaus bestellte Cathay Pacific drei weitere Airbus A321neo für ihre Billigfluggesellschaft HK Express. Diese sollen insbesondere auf Strecken innerhalb Chinas und auf anderen Kurzstrecken eingesetzt werden. Ein Auftragswert wurde dafür nicht genannt.

Modernisierung der Flotte

Cathay-Chef Ronald Lam erklärte, die neuen treibstoffsparenden Flugzeuge würden zur Modernisierung der Flotte beitragen. Sie sollen zudem die Verbindungen über das Drehkreuz Hongkong verbessern.

Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,91 Prozent auf 210,25 Euro.

Hongkong (awp/sda/afp)

Weitere Links:

Airbus-Aktie leichter: Bis Jahresende müssen noch rund 250 Jets ausgeliefert werden

Bildquelle: Airbus Group
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 15’957.56 13.84 S03BFU
Short 16’567.64 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’019.91 11.11.2026 10:15:25
Long 14’392.59 19.41 S6W4BU
Long 14’077.55 13.78 SIB29U
Long 13’493.05 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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