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11.11.2026 09:35:00
Milliardenauftrag für Airbus: Cathay Pacific bestellt elf neue Jets - Aktie steigt
Cathay Pacific setzt ihren Expansionskurs fort und plant weitere Investitionen in ihre Flugzeugflotte.
Elf neue Langstreckenflugzeuge bestellt
Bei den bestellten Maschinen handelt es sich um Langstreckenflugzeuge des Typs A330-900. Sie sollen zwischen 2031 und 2035 ausgeliefert werden und das Wachstum des regionalen Streckennetzes unterstützen. Zudem sollen sie zusätzliche Kapazitäten für den Passagier- und Frachttransport schaffen.
Weitere Flugzeuge für HK Express
Darüber hinaus bestellte Cathay Pacific drei weitere Airbus A321neo für ihre Billigfluggesellschaft HK Express. Diese sollen insbesondere auf Strecken innerhalb Chinas und auf anderen Kurzstrecken eingesetzt werden. Ein Auftragswert wurde dafür nicht genannt.
Modernisierung der Flotte
Cathay-Chef Ronald Lam erklärte, die neuen treibstoffsparenden Flugzeuge würden zur Modernisierung der Flotte beitragen. Sie sollen zudem die Verbindungen über das Drehkreuz Hongkong verbessern.
Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,91 Prozent auf 210,25 Euro.
Hongkong (awp/sda/afp)
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