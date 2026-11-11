Milliardenauftrag für Airbus: Cathay Pacific bestellt elf neue Jets - Aktie steigt

Elf neue Langstreckenflugzeuge bestellt

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific baut ihre Flotte weiter aus. Das Unternehmen aus Hongkong hat elf zusätzliche Airbus -Flugzeuge im Wert von insgesamt 5,1 Milliarden US-Dollar bestellt, wie es am Mittwoch mitteilte.

Bei den bestellten Maschinen handelt es sich um Langstreckenflugzeuge des Typs A330-900. Sie sollen zwischen 2031 und 2035 ausgeliefert werden und das Wachstum des regionalen Streckennetzes unterstützen. Zudem sollen sie zusätzliche Kapazitäten für den Passagier- und Frachttransport schaffen.

Weitere Flugzeuge für HK Express

Darüber hinaus bestellte Cathay Pacific drei weitere Airbus A321neo für ihre Billigfluggesellschaft HK Express. Diese sollen insbesondere auf Strecken innerhalb Chinas und auf anderen Kurzstrecken eingesetzt werden. Ein Auftragswert wurde dafür nicht genannt.

Modernisierung der Flotte

Cathay-Chef Ronald Lam erklärte, die neuen treibstoffsparenden Flugzeuge würden zur Modernisierung der Flotte beitragen. Sie sollen zudem die Verbindungen über das Drehkreuz Hongkong verbessern.

Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,91 Prozent auf 210,25 Euro.

Hongkong (awp/sda/afp)