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20.11.2026 22:05:36
Milliarden-Wette geht auf: GTA 6 startet furios, Take-Two-Aktie behauptet sich in sehr schwachem Umfeld
32,5 Millionen Vorverkäufe: GTA 6 sprengt am Release-Tag alle Rekorde und spült Take-Two Milliarden in die Kassen. Im schwachen Marktumfeld hält sich die Aktie wacker.
Vorbesteller konnten sich die mehrere hundert Gigabyte grossen Dateien des Games schon seit mehr als eine Woche vorher herunterladen, um zum Erscheinen ab Mitternacht gleich loslegen zu können. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen.
"Grand Theft Auto VI" war laut Medienberichten mit Entwicklungskosten von rund einer Milliarde Dollar auch die teuerste Entertainment-Produktion, die es je gab. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb war die Ungeduld der Fans gross.
Obwohl sich die US-Börsen heute überaus schwach präsentierten, hielt sie die Take-Two-Aktie an der NASDAQ mit 0,65 Prozent auf 210 US-Dollar mehr als wacker.
/so/DP/he
NEW YORK (awp international)
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