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Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003

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Milliardendeal 07.07.2026 09:31:02

Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor: Crinetics-Aktie hebt nach Vertex-Gebot ab

Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor: Crinetics-Aktie hebt nach Vertex-Gebot ab

Eine Milliardenübernahme bewegt den Biotechsektor: Vertex Pharmaceuticals übernimmt Crinetics Pharmaceuticals und sorgt für massive Kursbewegungen.

Vertex Pharmaceuticals
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  • Vertex übernimmt Crinetics für 85 US-Dollar je Aktie
  • Der Deal bewertet Crinetics mit rund 10 Milliarden US-Dollar
  • Vertex stärkt Endokrinologie-Pipeline mit Palsonify

Paukenschlag im Biotech-Sektor: Vertex Pharmaceuticals hat am Montag die Übernahme von Crinetics Pharmaceuticals angekündigt. Der Kaufpreis liegt bei 85 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Gesamtwert von rund 10 Milliarden US-Dollar entspricht (ca. 8,8 Milliarden US-Dollar netto der vorhandenen Barmittel). Anleger reagierten prompt: Die Crinetics Pharmaceuticals-Aktie schoss nachbörslich an der NASDAQ um rund 100 Prozent auf 84,08 US-Dollar nach oben. Vertex-Titel verloren daneben 1,86 Prozent auf 519,75 US-Dollar.

Mit der Akquisition sichert sich Vertex Pharmaceuticals das bereits zugelassene Medikament Palsonify sowie eine vielversprechende Pipeline von Wirkstoffkandidaten gegen seltene Hormonerkrankungen.

Ein Aufschlag von rund 100 Prozent

Der Übernahmepreis von 85 US-Dollar entspricht laut Bloomberg einem Aufschlag von rund 102 Prozent auf den regulären Schlusskurs der Crinetics-Aktie am Montag an der NASDAQ. Vertex begründet den Kauf mit dem strategischen Ausbau seines Endokrinologie-Geschäfts. Beide Vorstände billigten die Transaktion einstimmig, der Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen wie Kartellfreigaben und der Zustimmung der Crinetics-Aktionäre.

Was Vertex von Crinetics bekommt

Im Zentrum der Übernahme steht Palsonify (Paltusotin). Laut Unternehmensangaben ist es das erste orale Präparat gegen Akromegalie, das nur einmal täglich eingenommen werden muss. Bei Akromegalie handelt es sich um eine seltene Hormonerkrankung, die durch einen Hypophysentumor ausgelöst wird. Das Mittel erhielt im September 2025 die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA und wurde inzwischen auch von der Europäischen Arzneimittel-Agentur genehmigt. Vertex beziffert das gemeinsame Umsatzpotenzial beider Portfolios im Höchstfall auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Finanzierung und nächste Schritte

Vertex will die Übernahme aus liquiden Mitteln und Fremdkapital stemmen. Für die Finanzierung sagten die Bank of America und Morgan Stanley Senior Funding eine fest zugesagte Brückenfinanzierung über 4,5 Milliarden US-Dollar zu. Morgan Stanley und Lazard beraten Vertex zusätzlich bei der Transaktion, auf Seiten von Crinetics begleiten J.P. Morgan Securities und Leerink Partners den Deal.

Der nächste Fixpunkt ist die Abstimmung der Crinetics-Aktionäre über den Zusammenschluss, deren Termin die Unternehmen noch nicht genannt haben. Bis zum geplanten Abschluss im dritten Quartal 2026 bleibt zudem offen, ob die Kartellbehörden Auflagen verlangen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquelle: viewimage/Shutterstock.com
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