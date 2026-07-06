Milliarden-Listing in den USA: SK hynix schürt mit Börsenplänen enorme Erwartungen

SK hynix startet ADR-Listing an der NASDAQ über 28 Milliarden US-Dollar

Handelsstart ist für Freitag, den 10. Juli 2026 geplant

Nur der SpaceX-Börsengang im Juni 2026 war mit 85,7 Milliarden Dollar grösser

SK hynix wagt den nächsten Schritt am globalen Kapitalmarkt: Der südkoreanische Speicherchiphersteller hat heute seinen Aktienverkauf zum Listing von American Depositary Receipts an der NASDAQ gestartet. Das Emissionsvolumen der Zweitemission soll 43 Billionen Won betragen, das sind umgerechnet rund 28 Milliarden US-Dollar. Der erste Handelstag der SK hynix-ADRs ist für Freitag geplant. Nach dem Rekord-Börsengang von SpaceX im Juni 2026 wäre dies der zweitgrösste Börsengang und die grösste Emission von ADRs der Geschichte. Für Anleger bedeutet das jedoch vor allem eines: Ein zentraler Baustein der globalen KI-Speicherchip-Lieferkette wird ab Freitag auch für US-Investoren direkt zugänglich sein.

Warum SK hynix jetzt an die NASDAQ drängt

Laut den Emissionsunterlagen verkauft SK hynix 17,79 Millionen neue Aktien in Form von ADRs, wobei zehn ADRs jeweils eine Stammaktie abbilden. Die genaue Preisspanne soll sich am Kurs der Stammaktie in Seoul orientieren und wird noch bekanntgegeben, der endgültige Ausgabepreis soll am Donnerstag, den 9. Juli 2026, festgelegt werden, bevor die Aktien dann am Freitag im US-Handel debütieren. Änderungen bleiben laut Unternehmen ausdrücklich möglich.

Das Management begründet den Schritt damit, den Unternehmenswert einem breiteren Investorenkreis zugänglich zu machen und die eigene Präsenz im US-Technologieökosystem zu stärken. Der komplette Emissionserlös soll den Angaben zufolge in neue Fertigungsanlagen und Ausrüstung fliessen und damit den Ausbau der Produktion von High Bandwidth Memory beschleunigen, jener Speichertechnologie, die KI-Rechenzentren im grossen Massstab erst möglich macht.

Der Vergleich mit dem SpaceX-Börsengang zeigt die Dimension

Mit geplanten Einnahmen in Höhe von rund 28 Milliarden US-Dollar würde SK hynix nach Einschätzung von Reuters den zweitgrössten Aktienverkauf der Geschichte hinlegen, übertroffen nur vom NASDAQ-Debüt von SpaceX, das nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption am 15. Juni 2026 auf 85,7 Milliarden US-Dollar anwuchs. Sowohl der Börsengang von Saudi Aramco im Jahr 2019 mit 25,6 Milliarden US-Dollar als auch die Notierung von Alibaba im Jahr 2014 in ähnlicher Grössenordnung fallen damit hinter SK hynix zurück.

Bewertungslücke zu Micron und die Kehrseite des Booms

Für den Markt ist das Listing mehr als ein Kapitalereignis. Denn laut Fortune handelt SK hynix trotz vergleichbarer Abhängigkeit vom KI-Speicherboom traditionell mit einem Bewertungsabschlag gegenüber dem US-Konkurrenten Micron, weil viele institutionelle US-Anleger die in Seoul gehandelten Aktien bislang nur schwer oder gar nicht handeln konnten. Das NASDAQ-Listing wird dies ändern und könnte mittelfristig auch mechanisches Kaufinteresse auslösen, etwa wenn SK hynix zukünftig in US-Indizes wie dem NASDAQ 100 berücksichtigt würde und entsprechende ETFs automatisch kaufen müssten.

Gleichzeitig mahnen Marktbeobachter aber zur Vorsicht. Sundeep Gantori, Chief Investment Officer für Aktien bei Standard Chartered, sagte gegenüber Reuters, neben dem besseren Markzugang sei weiterhin auch das Timing des Speicherzyklus entscheidend, denn Speicherchips gehören zu den zyklischsten Segmenten der Elektronikindustrie. So schrieben beispielsweise sowohl Micron als auch SK hynix in den Jahren 2022 und 2023 noch rote Zahlen, als eine Nachfrageschwäche die Preise für Speicherchips einbrechen liess. Inzwischen geht Gantori davon aus, dass "der Speicherzyklus die Frühphase hinter sich gelassen hat und sich nun in der Phase der Zyklusmitte befindet". Ein grosser Teil des Aufschwungs könnte somit schon vorbei sein.

Hinzu kommt ein strukturelles Klumpenrisiko am Heimatmarkt: Samsung Electronics und SK hynix vereinen laut CNBC-Berichten zusammen mehr als 40 Prozent der Marktkapitalisierung des südkoreanischen Leitindex KOSPI auf sich, was ein NASDAQ-bedingtes Abwandern institutioneller Mittel aus Korea zu einem Faktor macht, den heimische Marktteilnehmer im Blick behalten dürften.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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