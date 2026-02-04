Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.02.2026 08:54:36
Milliarden-Deal: Henkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen
DÜSSELDORF (awp international) - Der Konsumgüterkonzern Henkel will sein Geschäft mit Beschichtungen durch die Milliarden-Übernahme von Stahl Parent weiter ausbauen. Henkel einigte sich mit der in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Stahl bietet den Angaben zufolge Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien an, wie etwa Beschichtungen für Leder, Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1.700 Angestellte und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro.
Voraussetzung für die Übernahme sind die üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, sowie die Einigung Stahls mit den Arbeitnehmervertretungen. Henkel machte keine Angaben dazu, wann mit dem Abschluss der Transaktion zu rechnen ist./lew/mis
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
08:25
|EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel erzielt Übereinkunft zum Erwerb des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl (EQS Group)
|
08:25
|EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Experten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
29.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)