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US-Snackmarkt 21.07.2026 15:34:00

Milliarden-Deal beflügelt Utz Brands-Aktie: Deutscher Snackkonzern Intersnack greift zu

Milliarden-Deal beflügelt Utz Brands-Aktie: Deutscher Snackkonzern Intersnack greift zu

Der deutsche Snackriese Intersnack sichert sich mit einem Milliardenangebot Zugang zum US-Markt, was weitreichende Folgen für die Utz Brands-Aktie hat.

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14.09 USD 89.13%
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  • Intersnack übernimmt Utz Brands in einem Milliardendeal
  • Aktionäre erhalten 14,25 US-Dollar pro Aktie
  • Der Zusammenschluss soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden

Am heutigen Dienstag sprang die Utz Brands-Aktie zeitweise um 88,79 Prozent auf 14,07 US-Dollar, nachdem der US-Snackhersteller seinen Rückzug von der Börse bekanntgegeben hat. Käufer ist der nicht börsennotierte deutsche Snackkonzern Intersnack Group.

Deal-Details: 14,25 US-Dollar pro Utz Brands-Aktie

Intersnack übernimmt sämtliche ausstehenden Class-A-Stammaktien von Utz Brands für 14,25 US-Dollar in bar je Anteil. Das entspricht einem Aufschlag von rund 91 Prozent auf den Schlusskurs von Montag. Insgesamt bewertet die Transaktion Utz Brands laut investing.com inklusive Schulden mit rund 2,9 Milliarden US-Dollar.

So wird die Übernahme finanziert

Intersnack bringt rund 920 Millionen US-Dollar in bar ein. Hinzu kommen eine neue Kreditfazilität über 1,1 Milliarden US-Dollar sowie eine ABL-Fazilität über 250 Millionen US-Dollar. Die Familien Rice und Lissette bringen zudem einen Teil ihrer bestehenden Anteile ins neue Konstrukt ein und beteiligen sich mit einer zusätzlichen Reinvestition.

Neue Eigentümerstruktur nach dem Rückzug von der Börse

Nach Abschluss der Transaktion gehört Utz Brands zu je 50 Prozent den Rice- und Lissette-Familienunternehmen sowie der Intersnack Group. Dylan Lissette, bislang Chairperson des Utz-Boards, übernimmt die Rolle als Executive Chair. "Intersnack teilt unsere Vision für Utz, und ihre Marketing-, Produktions- und Technologiekompetenzen werden von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin in unsere Marken investieren und unsere Strategie beschleunigen", so Howard Friedman, Chief Executive Officer von Utz. Intersnack-Chairman Johan van Winkel sieht in dem Deal den Einstieg in den US-Snackmarkt, in dem der Konzern bislang nicht präsent war. Die Familien Rice und Lissette sowie weitere Aktionäre haben sich verpflichtet, rund 42 Prozent der Utz-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen.

Zeitplan bis zum Delisting

Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Freigaben sowie der Zustimmung der übrigen Aktionäre. Nach dem Closing verschwindet die Utz Brands-Aktie von der NYSE.

Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen und bleibt bis zum Closing an aufsichtsrechtliche Freigaben und die Aktionärszustimmung gebunden, was den Zeitplan verzögern könnte.

Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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