Miller Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Miller Industries hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Miller Industries im vergangenen Quartal 240.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Miller Industries 214.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch