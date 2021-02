Miller bleibt Chef des russischen Energiekonzerns GAZPROM

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger am heimischen Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch positiv gestimmt, während auch der deutsche Leitindex anzieht. Der US-Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte stabil, während die Techwerte erneut Verluste verbuchen. Die Indizes in Fernost wiesen zur Wochenmitte dagegen rote Vorzeichen aus.