Milkyway Chemical Supply Chain Service A legte Quartalsergebnis vor

Milkyway Chemical Supply Chain Service A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.24 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.16 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.23 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch