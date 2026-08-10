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10.08.2026 06:37:00
Milkfood stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Milkfood präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.280 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.26 Prozent auf 812.2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 736.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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