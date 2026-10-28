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28.10.2026 06:37:00
Milkfood legte Quartalsergebnis vor
Milkfood hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -3.220 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 1.01 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Milkfood 740.5 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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