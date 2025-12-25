Milgrey Finance Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Milgrey Finance Investment veröffentlichte am 23.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 7.4 Millionen INR gegenüber 2.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch