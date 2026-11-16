Milestone Scientific: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Milestone Scientific hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch