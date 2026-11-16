Milestone Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Milestone Pharmaceuticals veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Milestone Pharmaceuticals ein EPS von -0.120 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch