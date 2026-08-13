Milestone Global präsentierte Quartalsergebnisse

Milestone Global hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Milestone Global ein EPS von 0.860 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 45.7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch