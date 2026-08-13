Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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13.08.2026 10:40:59
"Miles & More" führt Meileneinlösung bei Booking.com ein
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Booking Holdings
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13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
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11.08.26
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06.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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05.08.26
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05.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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05.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.ch)
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05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
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05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Booking Holdings
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Booking Holdings am 13.08.2026
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.