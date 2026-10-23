MilDef Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MilDef Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.34 SEK, nach 0.960 SEK im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat MilDef Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 829.2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 539.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 53.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch