Milbon legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Milbon hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54.24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38.82 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Milbon mit einem Umsatz von insgesamt 14.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch