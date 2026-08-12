Milbon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Milbon hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Milbon ein EPS von -1.330 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Milbon einen Umsatz von 13.63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch