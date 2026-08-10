Mikuni zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mikuni hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 17.18 JPY. Im letzten Jahr hatte Mikuni einen Gewinn von 22.48 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.01 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 24.59 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch