Mikuni stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mikuni lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mikuni im vergangenen Quartal 27.45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mikuni 24.79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch