Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’049 0.4%  SPI 16’750 0.3%  Dow 46’248 0.5%  DAX 23’675 1.4%  Euro 0.9340 0.2%  EStoxx50 5’457 1.6%  Gold 3’646 -0.4%  Bitcoin 93’232 1.5%  Dollar 0.7924 0.4%  Öl 67.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Growth-Case oder Blasengefahr? NVIDIA-Aktie bleibt eine der spannendsten Wachstumsstories
Rivian streicht bis zu 225 Stellen vor Ende der US-EV-Steuergutschriften
Roche-Aktie höher: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Mikron Aktie 339006 / CH0003390066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2025 18:51:36

Mikron unterzeichnet neuen Lizenzvertrag mit der United Grinding

Mikron
18.51 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Biel (awp) - Der Werkzeugmaschinenhersteller Mikron hat mit der United Grinding Group einen neuen Lizenzvertrag unterzeichnet. Die Weiterführung des Lizenzvertrags sei im Zuge der Übernahme von der Machining Solutions Division (UMS) der Georg Fischer Group durch United Grinding erfolgt, teilte Mikron am Donnerstagabend mit.

Im Lizenzvertrag mit UMS gehe es im Kern um die Nutzung der Marke Mikron Mill, hiess es weiter. Mikron lizenziere diese Marke nun an das neue Gruppenunternehmen von UMS für das Geschäft mit Fräsmaschinen, das bislang von der ehemaligen GF Machining Solutions Division betrieben wurde.

Mikron begrüsst laut der Mitteilung das fortgesetzte Engagement von UMS. Ursprünglich sei die Lizenzvereinbarung im Jahr 2000 abgeschlossen worden. Nun werde sie an die neue Eigentümerstruktur angepasst, hiess es weiter. Finanzielle Angaben dazu werden in der Mitteilung keine gemacht.

mk/sc

Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten