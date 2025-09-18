Mikron unterzeichnet neuen Lizenzvertrag mit der United Grinding

Biel (awp) - Der Werkzeugmaschinenhersteller Mikron hat mit der United Grinding Group einen neuen Lizenzvertrag unterzeichnet. Die Weiterführung des Lizenzvertrags sei im Zuge der Übernahme von der Machining Solutions Division (UMS) der Georg Fischer Group durch United Grinding erfolgt, teilte Mikron am Donnerstagabend mit.

Im Lizenzvertrag mit UMS gehe es im Kern um die Nutzung der Marke Mikron Mill, hiess es weiter. Mikron lizenziere diese Marke nun an das neue Gruppenunternehmen von UMS für das Geschäft mit Fräsmaschinen, das bislang von der ehemaligen GF Machining Solutions Division betrieben wurde.

Mikron begrüsst laut der Mitteilung das fortgesetzte Engagement von UMS. Ursprünglich sei die Lizenzvereinbarung im Jahr 2000 abgeschlossen worden. Nun werde sie an die neue Eigentümerstruktur angepasst, hiess es weiter. Finanzielle Angaben dazu werden in der Mitteilung keine gemacht.

