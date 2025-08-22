Mikron ordnet Gruppenleitung neu

Biel (awp) - Die Mikron-Gruppe hat Philip Kraus per Anfang 2026 zum Leiter der Division 'Automation' ernannt. Laut Mitteilung vom Freitagabend tritt Kraus am 1. Oktober 2025 ins Unternehmen ein.

Der Maschinenbauer, Betriebs- und Volkswirt bringe langjährige Führungserfahrung aus der Industrie mit, zuletzt als Geschäftsführer bei BBS Automation in der Slowakei und in Deutschland. Der bisherige Divisionsleiter Rolf Rihs gibt seine Funktion Ende Dezember 2025 ab und übernimmt auf Gruppenebene eine neue Rolle als Senior Advisor.

Zugleich werden ab Anfang 2026 auch die Leiter der Divisionen 'Machining', Matteo Castiglioni, und 'Tool', Elio Lupica, in die Gruppenleitung aufgenommen. Damit setzt sich die Konzernleitung künftig aus CEO Marc Desrayaud, CFO Philippe Wirth sowie den drei Divisionsleitern zusammen.

to/uh