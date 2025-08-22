Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’656 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’370 0.9%  Bitcoin 93’203 2.5%  Dollar 0.8015 -0.8%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Flughafen Zürich-Aktie im Minus: Bodendienstleister streiken - Sozialplan gefordert
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 18:57:36

Mikron ordnet Gruppenleitung neu

Mikron
16.77 CHF -2.73%
Kaufen Verkaufen

Biel (awp) - Die Mikron-Gruppe hat Philip Kraus per Anfang 2026 zum Leiter der Division 'Automation' ernannt. Laut Mitteilung vom Freitagabend tritt Kraus am 1. Oktober 2025 ins Unternehmen ein.

Der Maschinenbauer, Betriebs- und Volkswirt bringe langjährige Führungserfahrung aus der Industrie mit, zuletzt als Geschäftsführer bei BBS Automation in der Slowakei und in Deutschland. Der bisherige Divisionsleiter Rolf Rihs gibt seine Funktion Ende Dezember 2025 ab und übernimmt auf Gruppenebene eine neue Rolle als Senior Advisor.

Zugleich werden ab Anfang 2026 auch die Leiter der Divisionen 'Machining', Matteo Castiglioni, und 'Tool', Elio Lupica, in die Gruppenleitung aufgenommen. Damit setzt sich die Konzernleitung künftig aus CEO Marc Desrayaud, CFO Philippe Wirth sowie den drei Divisionsleitern zusammen.

to/uh

Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Walmart Aktie im Fokus: Niedrigpreise, KI & Drohnen – Zukunft des Einzelhandels?
17:33 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
10:29 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
09:30 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.39 18.77 BVKSPU
Short 13’052.57 13.82 BA5S0U
Short 13’569.85 8.88 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’264.85 22.08.2025 17:30:01
Long 11’775.83 19.21 S69BTU
Long 11’516.00 13.82 BH2SIU
Long 11’005.55 8.78 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht
Warten auf Jackson Hole: US-Börsen schliessen etwas tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend leichter
Powell-Rede im Blick: SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Gewinne in China - Nikkei 225 letztlich knapp im Plus
Palantir-Aktie im freien Fall: Längste Verlustserie seit April 2024 - Shortseller feiern
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen treiben das Geschäft in Europa voran

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 34/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 34/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}