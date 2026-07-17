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Mikron Aktie 339006 / CH0003390066

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Ausblick bestätigt 17.07.2026 11:09:03

Mikron-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Mikron-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Mikron hat im ersten Halbjahr 2026 weniger umgesetzt und deutlich weniger Gewinn erzielt.

Mikron
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Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Werkzeugmaschinenhersteller.

Der Umsatz sank von Januar bis Juni um 5,9 Prozent auf 180,5 Millionen Franken, wie Mikron am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 3,5 Prozent. Der Bestellungseingang gab derweil um gut 39 Prozent auf 134,5 Millionen Franken nach.

Der Auftragsbestand per Ende Juni lag bei 232,3 Millionen Franken. Das sind knapp 16 Prozent weniger als zum Jahresende 2025.

Profitabilität gesunken

Der operative Gewinn (EBIT) sank um gut 25 Prozent auf 16,1 Millionen Franken. Die entsprechende Marge reduzierte sich auf 8,9 von 11,3 Prozent. Den Rückgang der Profitabilität begründete Mikron hauptsächlich mit der Umsatzentwicklung in der Division Automation.

Unter dem Strich blieb Mikron ein Gewinn von 13,8 Millionen Franken. Das sind gut 24 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025.

Automation und Machining rückläufig

Der Nettoumsatz der Division Automation lag 8,0 Prozent unter dem "aussergewöhnlich starken" Vorjahresniveau, wie es heisst. Die Division Machining habe "in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld" - insbesondere in Europa - einen Umsatzrückgang von 13,4 Prozent verzeichnet. Dagegen habe die Division Tool den Umsatz dank einer positiven Entwicklung in allen Regionen um 12,6 Prozent gesteigert.

Ihre globale Präsenz baute die Gruppe den Angaben zufolge im ersten Halbjahr weiter aus. In Indien gründete Mikron eine neue Gesellschaft für die Divisionen Automation und Machining. Zudem soll eine neue Tool-Produktionsstätte in den USA im dritten Quartal 2026 den Betrieb aufnehmen.

Ausblick bestätigt

Am Ausblick für das Gesamtjahr 2026 hält Mikron fest. Das Management erwartet weiterhin einen Nettoumsatz im Bereich von 340 bis 380 Millionen Franken. 2025 hatte Mikron 382 Millionen umgesetzt. Die operative Gewinnmarge wird weiterhin zwischen 7 und 10 Prozent erwartet, nach 10,4 Prozent im Gesamtjahr 2025.

Zeitweise gibt die Mikron-Aktie im Schweizer Handel 2,75 Prozent auf 15,90 Franken nach.

jl/to

Boudry (awp)

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Bildquelle: Mikron Holding AG
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